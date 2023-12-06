06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı! İstanbul Havalimanı günlük yolcu sayısında 250 binin üzerine çıktı

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı! İstanbul Havalimanı günlük yolcu sayısında 250 binin üzerine çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2023 13:44
İstanbul Havalimanı'nda 2 Aralık'ta gerçekleşen 1642 uçuşla 256 bin 961 yolcu seyahat etti.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif’in konuğu olan İGA CEO'su Selahattin Bilgen anlattı. Bilgen, "İstanbul Havalimanı’nın projelendirilmesi ve bu kadar büyük bir havalimanı olarak tasarlanması THY’nin ciddi yatırımlar yapmasının arkasında havacılıkta Türkiye’nin konumu ve rekabet avantajı geliyor. İstanbul konum itibariyle kıtaların buluştuğu yer olmakla beraber havacılıkta küresel hareketin ağırlık merkezi İstanbul’un olduğu boylama kaymış durumda. Bu durumda bizi yolcular açısında ideal bir aktarma noktası haline getiriyor. Yaptığımız hizmeti ve kalitemizi üst seviyede tutarak dünyada liderliği hedefliyoruz. Son üç yıldır Dünya’nın en yoğun havalimanıyız. " dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un trafik sorunu krize döndü!
İstanbul'un trafik sorunu krize döndü!
PISA 2022 Türkiye sonuçları açıklandı!
PISA 2022 Türkiye sonuçları açıklandı!
İsrail Cibaliye Kampı’nı yine vurdu!
İsrail Cibaliye Kampı'nı yine vurdu!
Meral Akşener: Korkak Yavaş
Meral Akşener: Korkak Yavaş
Tüm zamanların rekoru!
Tüm zamanların rekoru!
İşte devletin gücü! Anahtarlar hazır
İşte devletin gücü! Anahtarlar hazır
Başkan Erdoğan’dan Mossad’a suikast uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Mossad'a suikast uyarısı
Hangi 18 ilin altından diri fay hattı geçiyor?
Hangi 18 ilin altından diri fay hattı geçiyor?
Türkleri tanımıyorlar bedelini çok ağır öderler
"Türkleri tanımıyorlar bedelini çok ağır öderler"
MOSSAD Türkiye’de suikast mı planlıyor?
MOSSAD Türkiye'de suikast mı planlıyor?
Tarımı milyonlara değişmiyor!
Tarımı milyonlara değişmiyor!
Bursa’da nafaka ödemesini geciktiren kişi tutuklandı!
Bursa'da nafaka ödemesini geciktiren kişi tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster