İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir? Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarında açıkladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'da da beklenen depreme ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Prof.Dr. Hüseyin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da kırılmayan fay hattına dikkat çeken Öztürk Marmara'da 7,6 büyüklüğünde bir depremin olabileceğine vurgu yaptı. Öztürk ayrıca İstanbul'da deprem beklenen bölgeyi de işaret etti. İşte detaylar...