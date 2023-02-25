25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir? Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarında açıkladı

İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir? Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarında açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 00:20
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'da da beklenen depreme ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Prof.Dr. Hüseyin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da kırılmayan fay hattına dikkat çeken Öztürk Marmara'da 7,6 büyüklüğünde bir depremin olabileceğine vurgu yaptı. Öztürk ayrıca İstanbul'da deprem beklenen bölgeyi de işaret etti. İşte detaylar...
Devletin ’konut yapma’ sözüne ’tehdit’ dedi
Devletin 'konut yapma' sözüne 'tehdit' dedi
Türkiye’de yeni deprem hangi bölgede bekleniyor?
Türkiye'de yeni deprem hangi bölgede bekleniyor?
İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir?
İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir?
Malatya’da 4.7’lik deprem
Malatya'da 4.7'lik deprem
Erdoğan’ı görürsem elini öpeceğim
"Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim"
CHP’li Faik Öztrak’tan Akşener’e geri zekalı yanıtı
CHP'li Faik Öztrak'tan Akşener'e geri zekalı yanıtı
Bakan Murat Kurum A Haber’e konuştu
Bakan Murat Kurum A Haber'e konuştu
Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı
Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı
Partisini eleştiren CHP’li Arif Aydın’ı susturdular
Partisini eleştiren CHP'li Arif Aydın'ı susturdular
Akşener’den Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler
Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler
Bakan Koca’dan şebeke suyu uyarısı
Bakan Koca'dan şebeke suyu uyarısı
MHP’den deprem bölgelerine yardım eli
MHP’den deprem bölgelerine yardım eli
Daha Fazla Video Göster