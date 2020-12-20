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İstanbul Boğazı'nın güzelliğine gölge düştü! Çöp adaları havadan görüntülendi
Son dakika haberi... İstanbul'da endişe veren görüntü. Çöp adaları oluşan İstanbul Boğazı'nın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan böyle görüntülendi...
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu.
Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.