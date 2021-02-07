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İstanbul Boğazı'nın görünmeyen kahramanları! Kıyı Emniyeti ekiplerinin bir günü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün / 24 saat görev başında. A Haber ekibi denizlerdeki can ve mal güvenliğini sağlayan o ekiplerin bir günlük mesaisine tanıklık etti. İşte o görüntüler....
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün / 24 saat görev başında. A Haber ekibi denizlerdeki can ve mal güvenliğini sağlayan o ekiplerin bir günlük mesaisine tanıklık etti. İşte o görüntüler....