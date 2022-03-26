İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Sualtı Savunma Timleri intikal ettirildi

İstanbul Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'da olayla ilgili açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada anlattı.

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