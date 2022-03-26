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İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! Sualtı Savunma Timleri intikal ettirildi

A Haber
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Giriş: 26.03.2022 15:11
İstanbul Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'da olayla ilgili açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada anlattı.
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