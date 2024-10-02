02 Ekim 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul Boğazı'nda lağım suyu! İSKİ tesisinin yanında büyük tehlike
İstanbul'da İSKİ'nin Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize boşaltılan lağım suyu vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Denizin dibine çöken lağım suyu canlı ekosistemini olumsuz etkilerken, denizdeki oksijen de giderek azalıyor. İşte İstanbul Boğazı'nın son hali...