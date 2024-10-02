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İstanbul Boğazı'nda lağım suyu! İSKİ tesisinin yanında büyük tehlike

İstanbul Boğazı'nda lağım suyu! İSKİ tesisinin yanında büyük tehlike

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 11:13
İstanbul'da İSKİ'nin Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize boşaltılan lağım suyu vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Denizin dibine çöken lağım suyu canlı ekosistemini olumsuz etkilerken, denizdeki oksijen de giderek azalıyor. İşte İstanbul Boğazı'nın son hali...
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