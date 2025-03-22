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İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 18:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.
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İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı
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