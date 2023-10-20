20 Ekim 2023, Cuma
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İsrail’in tarihi katliamlarla dolu! İşte katil İsrail’in katliamlarla dolu sicili
İsrail'in dehşete düşüren hastane katliamının arka planında 75 yıldır süren bir zalimliğin tecrübesi var. 1948'de kurulan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak, türlü bahanelerle filistinlilerin topraklarını işgal eden katil İsrail, daha önce de defalarca benzer katliamlara imza attı. İşte o kanlı tarih...