16 Eylül 2024, Pazartesi
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İsrail'in savaş kabinesinde çatlak! Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ı kovmaya hazırlanıyor
İsrail basını kritik bir iddia ortaya attı. Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı kovmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Tel Aviv'den aktardı. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, “İsrail’de zaten uzun süreden beri bilinen bir çatlak bu.” ifadelerini kullandı.