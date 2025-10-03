03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail’in sanal işgal tehdidi! Katil Netayanhu ve ABD ne planlıyor?
İsrail’in sanal işgal tehdidi! Katil Netayanhu ve ABD ne planlıyor?

İsrail’in sanal işgal tehdidi! Katil Netayanhu ve ABD ne planlıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 15:08
Gazze'ye yönelik insani yardım filosuna İsrail'in müdahalesi sonrası A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan, İsrail'in fiziksel ablukasının yanı sıra küresel bir "sanal işgal" planını devreye soktuğuna dikkat çekerek bu yeni tehdide karşı milli ve yerli medyanın kritik bir kalkan görevi gördüğünü söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’in sanal işgal tehdidi! Katil Netayanhu ve ABD ne planlıyor?
İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi
"İsrail, Sumud filosuna da tahammül edemedi"
Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir
"Moğolistan’daki MKE fabrikası iş birliğimizin güçlü bir nişanesidir"
2,7 milyar liralık karayolu yatırımı
2,7 milyar liralık karayolu yatırımı
Sumud Filosuna binenler insanlığın tercümanı oldular
"Sumud Filosuna binenler insanlığın tercümanı oldular"
MİT’in ’Mossad’a casusluk’ operasyonunda avukat Dip yakalandı
MİT'in 'Mossad'a casusluk' operasyonunda avukat Dip yakalandı
Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı
"Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı"
Anadolu’da Sumud Filosu’na destek!
Anadolu'da Sumud Filosu'na destek!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
A Haber aktivistlerin tutulduğu hapishanede!
İsrail’in sanal işgal tehdidi!
İsrail’in sanal işgal tehdidi!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail Simud filosuna baskınına tepki!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi’nde!
İsrail kaçırdığı aktivistler Kesdiot Hapishanesi'nde!
Semicenk’ten Filistin’e destek: Kerkük Zindanı Harbiye’de yankılandı
Semicenk'ten Filistin'e destek: "Kerkük Zindanı" Harbiye'de yankılandı
Daha Fazla Video Göster