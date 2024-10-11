İsrail’in heronlarını A Haber görüntüledi

Dün akşam Beyrut’a saldırı düzenleyen ve sivil halka ölüm yağdıran İsrail enkazların üzerinde heronlar uçurmaya ve abluka altında tutmaya devam ediyor. İsrail’in heronlarını A Haber görüntülerken Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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