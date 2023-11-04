İsrail'in hastane saldırılarını meşrulaştırma çabasına uluslararası yanıt

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Hukuk İşleri Şefi Cordula Droege, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı. İsrail'in hastanelerin altında "Hamas karargahı var" iddialarını karşı yapılan açıklamada çatışan tarafın bunu kanıtlaması halinde dahi hastaneleri vurma özgürlüğüne hukuken sahip olamayacağını vurguladı.

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