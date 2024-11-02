İsrail’in Gazze’deki soykırımı! Hukuk ve insani değerler hiçe sayılıyor

İşgal ettiği Filistin topraklarında kurulduğu günden beri bölge insanına özellikle de Müslümanlara baskı uygulayan İsrail, bir terör örgütü gibi hareket ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik birçok saldırı düzenleyen siyonist rejim, milyonlarca insanı göçe zorladığı gibi bölge halkını topluca yok etme politikası uyguluyor. İşte tüm bu hususlar soykırımın yanında insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına da giriyor. İşte Analiz haberimiz…

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