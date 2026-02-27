İsrail ve Hindistan yapımı dronlarla taciz!

Pakistan-Afganistan sınırında mermiler havada uçuşurken, savaşın perde arkasındaki sinsi plan A Haber ekranlarında gün yüzüne çıktı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret, İsrail ve Hindistan yapımı dronların taciz saldırılarıyla fitili ateşlenen krizin asıl amacını deşifre etti. Şöhret, "Bu çatışmadan en çok kazanan ülkeler İsrail ve Hindistan'dır. Bir taşla üç kuş vurmayı hedefliyorlar; asıl gaye bölgedeki güçlü Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakını parçalamak" dedi.