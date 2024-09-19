İsrail siber katliam için 2 sahte şirket kurmuş

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Lübnan'da iki gündür sürdürdüğü saldırıların perde arkasını yazdı. NYT’ye göre; İsrail saldırılar için yıllar önce 2 sahte şirket kurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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