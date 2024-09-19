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İsrail siber katliam için 2 sahte şirket kurmuş

İsrail siber katliam için 2 sahte şirket kurmuş

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 13:24
Güncelleme:19.09.2024 13:26
Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in Lübnan'da iki gündür sürdürdüğü saldırıların perde arkasını yazdı. NYT’ye göre; İsrail saldırılar için yıllar önce 2 sahte şirket kurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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