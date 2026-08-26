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Alihan Kuriş soruşturmada flaş yakalama! O anlar kamerada
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Alihan Kuriş soruşturmada flaş yakalama! O anlar kamerada

“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında, örgütün para trafiği ve mali yapılanmasına ilişkin 37 klasörün saklanması sürecinde aktif rol aldığı belirlenen Mehmet A, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yakalandı. Örgüt evraklarının saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği öne sürülen şüphelinin yakalanma anları kameraya yansırken, ekipler 37 klasörlük mali ve örgütsel dokümanın bağlantılarını ve belgelerin saklanma amacını ortaya çıkarmak için incelemelerini sürdürüyor.

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