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İsrail savaş uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı! İşte o anlar

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Giriş: 30.10.2023 20:05
Güncelleme:30.10.2023 20:11
Son dakika haberi... Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi. Hastanenin vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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