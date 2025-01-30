İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e girmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.

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