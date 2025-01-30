30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!

İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 01:33
Güncelleme:30.01.2025 01:33
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e girmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
Kars’ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Kars'ta kış tatbikatı! Hedefler vuruluyor
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Esir takası! Canlı yayında çarpıcı sözler
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hamas - İsrail esir takasında 3. tur
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Hipotermi riski! Buzullar arasında can arayışı
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Kurtarma çalışmalarından ilk görüntü!
Trump: Neden helikopter dönmedi?
Trump: Neden helikopter dönmedi?
’Bilirkişinin ifşa edilmesi’ soruşturması! Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması! Toktaş tutuklandı
Suat Toktaş tutuklandı!
Suat Toktaş tutuklandı!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
İsrail Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını hava saldırısıyla katletti!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik!
Erdoğan’dan Tanju Özcan’a sert tepki
Erdoğan'dan Tanju Özcan'a sert tepki
Teğmenler için karar haftası!
Teğmenler için karar haftası!
Daha Fazla Video Göster