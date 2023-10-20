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İsrail katliamı 14. gününde! Ateş hattından sıcak notlar...

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 21:39
Katil İsrail güçleri Gazze’de hastane, okul, cami, kiliseleri vuruyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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Ateş hattından sıcak notlar
Ateş hattından sıcak notlar
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Katil İsrail’in katliamlarla dolu sicili
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