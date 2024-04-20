20 Nisan 2024, Cumartesi
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İsrail-İran gerilimi tırmanır mı? Misilleme oyunları ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl etkilendi?
Dün sabaha karşı ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan İranlı yetkili, füze saldırısı olmadığını belirtirken, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" dedi. İran Uzay Kurumu, "İHA'lar kısa menzilli. İran içinden ateşlenmiş olabilir" açıklamasını yaptı. Peki İsrail İran geriliminde gelinen son aşama nedir? İsrail İran geriliminde misilleme bilmecesi? İsrail İran geriliminde ABD'nin rolü ne? İsrail-İran gerilimi piyasaları nasıl etkiledi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan ve ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.