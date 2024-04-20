20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail-İran gerilimi tırmanır mı? Misilleme oyunları ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl etkilendi?

İsrail-İran gerilimi tırmanır mı? Misilleme oyunları ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl etkilendi?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2024 11:26
Dün sabaha karşı ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan İranlı yetkili, füze saldırısı olmadığını belirtirken, "İsfahan'daki patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" dedi. İran Uzay Kurumu, "İHA'lar kısa menzilli. İran içinden ateşlenmiş olabilir" açıklamasını yaptı. Peki İsrail İran geriliminde gelinen son aşama nedir? İsrail İran geriliminde misilleme bilmecesi? İsrail İran geriliminde ABD'nin rolü ne? İsrail-İran gerilimi piyasaları nasıl etkiledi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan ve ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teröre bir darbe daha! Hepsi yok edildi
Teröre bir darbe daha! Hepsi yok edildi
Depremin ardından Tokat!
Depremin ardından Tokat!
Saldırıların şifresi! İran’ın 2 asıl amacı
Saldırıların şifresi! İran'ın 2 asıl amacı
AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
AK Parti’de değişim süreci nasıl olacak?
Hamas lideri Haniye Türkiye’ye geliyor!
Hamas lideri Haniye Türkiye'ye geliyor!
Günlük kiralık evlerle ilgili yeni düzenleme!
Günlük kiralık evlerle ilgili yeni düzenleme!
Vekillerine uyarı: Kavga istemiyorum
Vekillerine uyarı: Kavga istemiyorum
Vekillerin yerel seçim karnesi çıkarılacak!
Vekillerin yerel seçim karnesi çıkarılacak!
Havacılıkta dev anlaşmalar!
Havacılıkta dev anlaşmalar!
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarını sürdürüyor!
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarını sürdürüyor!
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması böyle görüntülendi!
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması böyle görüntülendi!
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması!
Gaziosmanpaşa'da toprak kayması!
Daha Fazla Video Göster