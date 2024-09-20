20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail-Hizbullah savaşı! Çağrı cihazlarında son durum

İsrail-Hizbullah savaşı! Çağrı cihazlarında son durum

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 11:13
İsrail geçtiğimiz 2 gün boyunca Lübnan’da Hizbullah’a yönelik olarak teknolojik saldırılar düzenledi ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Çağrı cihazları ve telsizlerin patlaması ile ilgili yankılar sürerken İsrail dün gecede havadan saldırılar yaptı. Çağrı cihazlarını üreten şirketim müdürü gözaltına alındı. Tel Aviv’de bulunan İslim İstanbullu bölgenin nabzını anlatırken Çin’de bulunan Mehmet Zeyrek oradaki gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cihazlar Lübnan’a nasıl satıldı?
Cihazlar Lübnan’a nasıl satıldı?
Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak
Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak
İşte yerli ve milli silahlarımız!
İşte yerli ve milli silahlarımız!
Kazada cihaz yanınday mıydı?
Kazada cihaz yanınday mıydı?
Kılıçdaroğlu’nun inkar etti! Özdağ paylaştı
Kılıçdaroğlu’nun inkar etti! Özdağ paylaştı
Siber Güvenlik Başkanlığı için harekete geçti!
Siber Güvenlik Başkanlığı için harekete geçti!
İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?
İşte patlatılan o cihaz! Her an her şey patlatılabilir mi?
Narin’in adli tıp kurumu raporu! 21 Ağustos’ta ölmüş
Narin’in adli tıp kurumu raporu! “21 Ağustos’ta ölmüş”
Narin’in ölüm sebebi belli oldu!
Narin'in ölüm sebebi belli oldu!
2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?
2 Türk’ün öldüğü yangın kundaklama mı?
Siyasette gizli protokol tartışması!
Siyasette "gizli protokol" tartışması!
Bahçeli’den Narin ve Sıla’yı istismar edenlere sert tepki
Bahçeli’den Narin ve Sıla'yı istismar edenlere sert tepki
Daha Fazla Video Göster