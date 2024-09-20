İsrail-Hizbullah savaşı! Çağrı cihazlarında son durum

İsrail geçtiğimiz 2 gün boyunca Lübnan’da Hizbullah’a yönelik olarak teknolojik saldırılar düzenledi ve çok sayıda insan hayatını kaybetti. Çağrı cihazları ve telsizlerin patlaması ile ilgili yankılar sürerken İsrail dün gecede havadan saldırılar yaptı. Çağrı cihazlarını üreten şirketim müdürü gözaltına alındı. Tel Aviv’de bulunan İslim İstanbullu bölgenin nabzını anlatırken Çin’de bulunan Mehmet Zeyrek oradaki gelişmeleri aktardı.

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