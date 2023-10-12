İsrail Gazze’nin elektriğini kesti! DSÖ’den İsrail’e ablukaya kaldır çağrısı

İsrail'in ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze şeridinde, insani krizin boyutları her geçen saat derinleşiyor. 2 milyondan fazla Filistinliye ev sahipliği yapan kentin suyunu kesen İsrail yönetimi, şimdi de Gazze'yi elektriksiz bıraktı. Kent karanlığa gömüldü. Filistinliler, yaşanan krizi akülerle aşmaya çalışırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'e kritik bir uyarı geldi.

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