12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail Gazze’nin elektriğini kesti! DSÖ’den İsrail’e ablukaya kaldır çağrısı

İsrail Gazze’nin elektriğini kesti! DSÖ’den İsrail’e ablukaya kaldır çağrısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2023 15:36
İsrail'in ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze şeridinde, insani krizin boyutları her geçen saat derinleşiyor. 2 milyondan fazla Filistinliye ev sahipliği yapan kentin suyunu kesen İsrail yönetimi, şimdi de Gazze'yi elektriksiz bıraktı. Kent karanlığa gömüldü. Filistinliler, yaşanan krizi akülerle aşmaya çalışırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden İsrail'e kritik bir uyarı geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son bir haftada 252 terörist yok edildi
Son bir haftada 252 terörist yok edildi
TBMM’den İsrail - Filistin bildirisi
TBMM'den İsrail - Filistin bildirisi
Hamas’ın operasyonundan yeni görüntü
Hamas'ın operasyonundan yeni görüntü
Gigi Hadid’den Filistin’e destek!
Gigi Hadid’den Filistin’e destek!
Gram altın yükselir mi? Rakam verdi
Gram altın yükselir mi? Rakam verdi
Ürdün’den Gazze’ye ilk uçak!
Ürdün'den Gazze'ye ilk uçak!
Gazze fotoğrafıyla İsrail’e yardım istedi!
Gazze fotoğrafıyla İsrail’e yardım istedi!
DSÖ’den İsrail’e ablukaya kaldır çağrısı
DSÖ’den İsrail’e ablukaya kaldır çağrısı
AK Parti’de Filistin gündemli toplantı
AK Parti'de Filistin gündemli toplantı
Kritik İran-Suudi Arabistan görüşmesi!
Kritik İran-Suudi Arabistan görüşmesi!
Ürdün’den İsrail sınırına sevkiyat!
Ürdün'den İsrail sınırına sevkiyat!
İsrail Suriye’yi de vurdu
İsrail Suriye'yi de vurdu
Daha Fazla Video Göster