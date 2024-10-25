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İsrail gazetecilerin otelini vurdu! 3 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail gazetecilerin otelini vurdu! 3 gazeteci hayatını kaybetti

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 12:39
İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazetecilerin kaldığı otelin hedef alınması sonucu 3 gazeteci öldürüldü. A Haber ekibinden Mehmet Karataş sıcak bölge Beyrut'tan son durumu aktardı.
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