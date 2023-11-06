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İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü! Evi bombalanan Muhammed El-Caca ve ailesi katledildi

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 16:40
İsrail, işlediği savaş suçlarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Filistinli gazeteci Muhammed El-Caca ve ailesi İsrail'in bombardımanında hayatını kaybetti.
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