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İsrail askeri Hamaslı keskin nişancı tarafından vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 15:42
İsrail güçleri, Gazze şeridinde katliamına devam ederken, Hamas'ın da direnişi sürüyor. Son olarak Hamas, bir İsrail askerinin vurulduğu anları paylaştı.
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