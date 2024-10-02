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İsrail açıkladı! İsrailli komutan Lübnan’da öldürüldü

İsrail açıkladı! İsrailli komutan Lübnan’da öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 16:20
Hizbullah rütbeli bir İsrailli askeri Lübnan’da öldürdü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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