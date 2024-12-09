Isparta’da düşen helikopterde Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu

Isparta’da Keçiborlu'da uçuş yapan bir helikopter eğitim alanında düşerken 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kazaya ilişkin detaylı bir açıklama yapılırken kazada şehit olan askerlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu da belirtildi. UH-1 tipi helikopter ne anlama geliyor? Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi ve Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmlerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN