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Isparta’da düşen helikopterde Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu

Isparta'da düşen helikopterde Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.12.2024 12:35
Isparta’da Keçiborlu'da uçuş yapan bir helikopter eğitim alanında düşerken 6 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kazaya ilişkin detaylı bir açıklama yapılırken kazada şehit olan askerlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu da belirtildi. UH-1 tipi helikopter ne anlama geliyor? Pilot Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi ve Emekli Hava Tuğgeneral Hüseyin Fazla A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmlerde bulundu.
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Isparta’da düşen helikopterde Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu
Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu
Tuğgeneral İsa Baydilli şehit oldu
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