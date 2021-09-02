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İspark batma noktasına geldi! İspark’ın zararı 115 milyon liraya çıktı

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 08:59
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı en büyük şirketlerden biri olan İspark, gün geçtikçe batıyor. Zararı 115 milyon liraya çıkan İspark'ın yakında konkordato ilan etmesi beklenirken İspark'ın bu zararı, CHP’ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.
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