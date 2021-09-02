02 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İspark batma noktasına geldi! İspark’ın zararı 115 milyon liraya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı en büyük şirketlerden biri olan İspark, gün geçtikçe batıyor. Zararı 115 milyon liraya çıkan İspark'ın yakında konkordato ilan etmesi beklenirken İspark'ın bu zararı, CHP’ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.