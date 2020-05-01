İsmail Küçükkaya canlı yayında 'sokağa çıkmayın' dedi sahilde yürüyüşe çıktı
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01.05.2020
Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya İstanbul Boğazında gezerken görüntülendi. Gazetecilere yönelik sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Küçükkaya'nın bunu sahilde gezintiye çıkarak istismar etmesi tepki çekti.
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