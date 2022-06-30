İslam medeniyetinin altın çağının kaşifi Prof. Dr. Fuat Sezgin!

Bir ilim çınarı… Dünyanın önde gelen tarihçilerinden biriydi o. İslam bilimleri araştırmacısı Türkiye'nin dünya çapındaki ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in bugün vefat yıl dönümü. Bilimler tarihi alanında yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu eserlerle dünyanın en önemli otoritelerinden biriydi.

1924

24 EKİM'DE BİTLİS'TE DÜNYAYA GELDİ

1951

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ. ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

1960

27 MAYIS DARBESİ SONRASI MİLLİ BİRLİK KOMİTESİNİN HAZIRLADIĞI "147'LİKLER" ARASINDA YER ALMASI ÜZERİNE ALMANYA'YA GİTMEK ZORUNDA KALDI.

1966

CABİR BİN HAYYAN ÜZERİNE HAZIRLADIĞI TEZLE PROFESÖR OLDU.

1967

ARAP-İSLAM BİLİM TARİHİNİN İLK CİLDİNİ TAMAMLADI.

2018

30 HAZİRAN'DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ.

2019

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HİMAYE VE ÖNCÜLÜĞÜNDE 2019, "PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI" İLAN EDİLDİ.

Arap-İslam bilim tarihi eseri 300 bin yazma eseri inceleyerek alanındaki en kapsamlı eser olarak gösterilen 17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi'ni kaleme aldı.