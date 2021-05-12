İslam dünyası Gazze'ye neden sessiz? A Haber canlı yayınında İslam dünyasına flaş çağrı: Pratik bir adım atılmasını istiyoruz

Son dakika haberi... Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadaği, A Haber canlı yayınında İslam dünyasına çağrıda bulundu. Karadaği, "İslam ülkelerinden şunu rica ediyoruz. Halklarının seslerine kulak versinler. Yönetimlerin pratik bir adım atmasını istiyoruz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN