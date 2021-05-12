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İslam dünyası Gazze'ye neden sessiz? A Haber canlı yayınında İslam dünyasına flaş çağrı: Pratik bir adım atılmasını istiyoruz

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 14:20
Güncelleme:12.05.2021 14:50
Son dakika haberi... Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadaği, A Haber canlı yayınında İslam dünyasına çağrıda bulundu. Karadaği, "İslam ülkelerinden şunu rica ediyoruz. Halklarının seslerine kulak versinler. Yönetimlerin pratik bir adım atmasını istiyoruz." dedi.
İslam dünyasına flaş çağrı İSLAM DÜNYASINA FLAŞ ÇAĞRI
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İslam dünyasına flaş çağrı
İslam dünyasına flaş çağrı
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