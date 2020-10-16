Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. Bu saldırı ne anlama geliyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuzaslan, "Nahçıvan’a saldırmasının altında şeytani bir akıl var" ifadelerini kullandı.

İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. Bu saldırı ne anlama geliyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ermenistan savaşı cephe hattının dışına özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere yayarak Azerbaycan'ın üzerinde genel savaş baskısı kurmaya çalışıyor birincisi bu.

SAVAŞIN SEYRİ BAŞKA BOYUTA GELİR

Ama bugün istisnai bir durum oldu. İşgalci Ermenistan Karabağ'da işgal altında tuttuğu Gubatlı bölgesinden Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine yani Türkiye sınırı tarafındaki Ordubad bölgesine de saldırılarda bulundu. Bu saldırılar devam ederse Türkiye'nin garantör olduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne de Ermenilerin saldırıları devam ederse bu savaşın seyri başka bir boyuta gelir.

ŞEYTANİ BİR AKIL VAR

İlerki saatler dakikalar gerçekten çok önemli. Ermenistan cephe hattındaki kırılganlıklarını geri çekilmesine Azerbaycan ordusunun başarısını bu cephe hattı dışındaki topraklara yaymaya çalışıyor. Burada özel bir durum var. Nahçıvan'a saldırmasının altında şeytani bir akıl var. Türkiye'yi alana çekmeye çalışıyorlar. Türkiye sınırına çok yakın Nahçıvan ve Türkiye Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin de garantörü.