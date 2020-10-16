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İşgalci Ermenistan Nahçıvan’ı vurması ne anlama geliyor? A Haber'de flaş açıklamalar: Altında şeytani bir akıl var!

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Giriş: 16.10.2020 13:51
Güncelleme:16.10.2020 14:01
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. Bu saldırı ne anlama geliyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuzaslan, "Nahçıvan’a saldırmasının altında şeytani bir akıl var" ifadelerini kullandı.

İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. Bu saldırı ne anlama geliyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ermenistan savaşı cephe hattının dışına özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere yayarak Azerbaycan'ın üzerinde genel savaş baskısı kurmaya çalışıyor birincisi bu.

SAVAŞIN SEYRİ BAŞKA BOYUTA GELİR

Ama bugün istisnai bir durum oldu. İşgalci Ermenistan Karabağ'da işgal altında tuttuğu Gubatlı bölgesinden Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine yani Türkiye sınırı tarafındaki Ordubad bölgesine de saldırılarda bulundu. Bu saldırılar devam ederse Türkiye'nin garantör olduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne de Ermenilerin saldırıları devam ederse bu savaşın seyri başka bir boyuta gelir.

ŞEYTANİ BİR AKIL VAR

İlerki saatler dakikalar gerçekten çok önemli. Ermenistan cephe hattındaki kırılganlıklarını geri çekilmesine Azerbaycan ordusunun başarısını bu cephe hattı dışındaki topraklara yaymaya çalışıyor. Burada özel bir durum var. Nahçıvan'a saldırmasının altında şeytani bir akıl var. Türkiye'yi alana çekmeye çalışıyorlar. Türkiye sınırına çok yakın Nahçıvan ve Türkiye Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin de garantörü.

Son dakika: Ermenistandan alçak saldırı! Ordubad iline roketle saldırdı! SON DAKİKA: ERMENİSTAN'DAN ALÇAK SALDIRI! ORDUBAD İLİNE ROKETLE SALDIRDI!

A Haber canlı yayınında Erkan Tandan flaş tepki: Azerbaycan zafer kazanırken ateşkes isteyenler, Ermenistan sivilleri hedef aldığında suskun! A HABER CANLI YAYININDA ERKAN TAN'DAN FLAŞ TEPKİ: AZERBAYCAN ZAFER KAZANIRKEN ATEŞKES İSTEYENLER, ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞINDA SUSKUN!
Son dakika: Dağlık Karabağın seçilmiş temsilcisi Tural Ganjaliden A Haberde flaş açıklamalar: Düşmana karşı son nefesimize kadar savaşıyoruz SON DAKİKA: DAĞLIK KARABAĞ'IN SEÇİLMİŞ TEMSİLCİSİ TURAL GANJALİ'DEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: DÜŞMANA KARŞI SON NEFESİMİZE KADAR SAVAŞIYORUZ
Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terterde sivilleri hedef alıyor SON DAKİKA: A HABER CANLI YAYININDA BOMBARDIMAN SESLERİ! İŞGALCİ ERMENİSTAN TERTER'DE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının arka planında ne var? Asıl hedef enerji yolları mı? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Habere konuştu: Olaylar Fransanın baskısıyla... AZERBAYCAN – ERMENİSTAN ÇATIŞMASININ ARKA PLANINDA NE VAR? ASIL HEDEF ENERJİ YOLLARI MI? CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YİĞİT BULUT A HABER'E KONUŞTU: OLAYLAR FRANSA'NIN BASKISIYLA...

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