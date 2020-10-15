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A Haber canlı yayınında Erkan Tan'dan flaş tepki: Azerbaycan zafer kazanırken ateşkes isteyenler, Ermenistan sivilleri hedef aldığında suskun!

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Giriş: 15.10.2020 11:14
Güncelleme:15.10.2020 11:20
A Haber spikeri Erkan Tan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin devam etmesinden dolayı ateşkes isteyenlerin, Ermenistan sivilleri vururken ses çıkarmadıklarını vurguladı. Tan, “Azerbaycan zaferler kazanırken, ‘ateşkes’ diye bas bas bağıranlar, Ermenistan adlı katil ve terörist devlet sivilleri hedef alırken suspuslar” ifadelerini kullandı.

A Haber spikeri Erkan Tan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin devam etmesinden dolayı ateşkes isteyenlerin, Ermenistan sivilleri vururken ses çıkarmadıklarını vurguladı.

KÜFÜR TEK MİLLET DE ONDAN!

Tan, "Azerbaycan cayır cayır zaferler kazanırken, 'ateşkes' diye bas bas bağıranlar Ermenistan adlı katil ve terörist devlet sivilleri hedef alırken suspuslar. Niye? Küfür tek millet de ondan! Ermenistan sivillerin üzerinde bomba yağdırırken neredeler? Azerbaycan zafer kazandığında ateşkes diye bağıranlar… Biliniz! PKK, PYD ve YPG de Ermenistan adlı katil terörist devletle bir ve beraber. Aramızda yaşayan, anayasamıza, inancımıza, örf ve adetlerimize saygılı Ermeni kökenli vatandaşlarımız başımızın üzerindedir. Onlarla hiçbir alıp veremediğimiz yok! Ama katil ve terörist devlet Ermenistan'la hesabımız var. Yeryüzünde iki tane katil ve terörist devlet var. Biri İsrail diğeri de Ermenistan." şeklinde konuştu.

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