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İşçilerden CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baretli saldırı! Ortalık savaş alanına döndü

İşçilerden CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baretli saldırı! Ortalık savaş alanına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 20:23
Güncelleme:15.03.2025 00:50
Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda haber takibi yapan yerel Yenigün Gazetesi muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, hemcinsi tarafından boğazına sarılarak fiziki müdahaleye maruz kaldı.
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İşçilerden CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baretli saldırı! Ortalık savaş alanına döndü
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