İran'dan ABD ve müttefiklerine gözdağı

İran'ın gaz tesislerine yönelik düzenlenen saldırıların ardından Tahran cephesinden misilleme mesajları yükselmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, saldırılara verilen yanıtın henüz bitmediğini ve operasyonların süreceğini bildirirken; ABD ve bölgedeki müttefiklerine yönelik çok sert bir uyarı yayınladı. Tahran yönetimi, enerji altyapısına yapılacak olası bir saldırıda bölgedeki tüm stratejik tesislerin hedef alınacağını duyururken, üç körfez ülkesinden de tazminat talep etti.