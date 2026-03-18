Beyaz Saray'da İran krizi! Trump büyük çıkmazda

ABD Başkanı Donald Trump, hem uluslararası alanda hem de kendi danışman kadrosu içerisinde yalnızlığa itilirken, İran’a yönelik olası bir askeri harekatın gölgesinde zor günler geçiriyor. İstihbarat komitelerinde yapılan kritik görüşmelerde İran’ın oluşturduğu tehditler masaya yatırılırken, olası bir operasyonun maliyeti ve can kaybı riskleri Beyaz Saray’da derin bir çıkmaza yol açmış durumda. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz son durumu ABD'den aktardı.