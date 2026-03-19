Yeni nesil savaşın dijital cephesi: ABD-İsrail-İran gerilimi ve Türkiye'nin stratejik duruşu

ABD–İsrail–İran gerilimi 20. gününde sadece kara, hava ve denizle sınırlı kalmayıp dijital alana da taşındı. A Haber ekranlarına konuk olan uzmanlara göre savaşta “sahte bayrak” operasyonları öne çıkarken, saldırıların farklı ülkelerden yapılmış gibi gösterilmesi mümkün hale geliyor. Akıllı telefonlar ve casus yazılımlar da artık savaşın bir parçası. Yetkililer, hacklenen cihazların istihbarat ve saldırı amacıyla kullanılabileceğini, hatta silaha dönüşebileceğini vurguluyor. İşte detaylar...