Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir İran'ı neden rahatsız etti? İran, Türkiye'yi neden hedef alıyor? Yaşanan son gelişmeleri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan İran Araştırmaları Başkanvekili Hakkı Uygur tüm bu sorulara yanıt verdi. Uygur, İran'da yükselen bir Türk milliyetçiliğinin olduğun, Bakü'de okunan şiirin ise bu yüzden İranlı siyasetçilerde rahatsızlık yarattığını söyledi.

İranlı siyasetçiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden hedef seçti? Bu sorunun yanıtını A Haber canlı yayınına katılan İran Araştırmaları Başkanvekili Hakkı Uygur tüm bu sorulara yanıt verdi.

Uygur, şu ifadeleri kullandı;

"İRAN'DA YÜKSELEN BİR TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VAR"

Karabağ krizinde İran'da son zamanlarda bir rahatsızlık hissediliyordu. Tahran'ın beklemediği bir şekilde hızlı sonuçlanacağının anlaşılması üzerine İran Karabağ krizinde çok net bir tavır takındı ve Ayetullah Hamaney 'İşgal altındaki topraklar boşlatılmalıdır' çıkışı yaptı. O ana kadar İran'da hem siyasilerde hem kamuoyunda bir ikilik vardı. Bir kısım Fars milliyetçileri tarafsız kalması ve Ermenistan'ın desteklemesi gerektiğini söylüyordu. Bu çatışmaların Azerbaycan lehine sonuçlanması ve Türkiye'nin büyük katkısı bir kargaşa yarattı. İlham Aliyev bunun farkındaydı. Şiirin okunduğu an Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tahran'daydı. Aliyev, İran'ı da sürece katmak istedi. İran'da yükselen bir Türk milliyetçiliği var. Bundan rahatsız oldular.