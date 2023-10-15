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İran ile İsrail savaşır mı? Kimin ne kadar askeri gücü var? İşte karşılaştırma

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 23:05
İsrail neden Şam ve Halep havalimanlarını vurdu? Savaş Orta Doğu'ya yayılacak mı? İsrail ile İran karşı karşıya gelir mi? İsrail ile İran savaşırsa ne olur? Askeri Stratejist İbrahim Keleş, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
İsrail ile İran savaşır mı? İşte güçlerinin karşılaştırması İSRAİL İLE İRAN SAVAŞIR MI? İŞTE GÜÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

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