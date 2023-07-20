Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne baskın! Irak’ta neler oluyor, baskın ne anlama geliyor?

Irak'ta Şii siyasetçi Mukteda Es-Sadr taraftarları Kur'an'ı Kerim'e yönelik İsveç'te gerçekleştirilen saldırıları protesto etti. İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği’ni basan protestocular binanın bazı bölümlerini ateşe verdi. Peki bu saldırı ne anlama geliyor? Saldırıların arkası gelir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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