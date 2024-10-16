Irak’ın kuzeyinde neler oluyor? THAAD bölgede neleri değiştirir? Esat Arslan A Haber'de değerlendirdi

Orta Doğu'da gerilim her dakika artıyor. Dünya bir yandan İsrail'in misilleme saldırının ne zaman olacağına kilitlenmişken ABD bir yandan İsrail'e desteğini aralıksız sürdürüyor. Demir Kubbe'ye ek koruma sağlayacak Amerikan THAAD hava savunma sistemi de İsrail'e ulaşmış durumda. Barzani – Talabani arasındaki gerilimin bölgeye yansıması ne olur? İsrail Suriye’ye neden tampon bölge kuruyor? Bölgede yayılmacı politika izleyen işgal gücünü kim durduracak? THAAD bölgede neleri değiştirir? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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