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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2024 11:45
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının detaylarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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