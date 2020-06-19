Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, A Haber Türkiye'nin operasyonlarını değerlendirdi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını değerlendirdi. Bölgedeki Türkmenlerin sadece Irak değil, İran ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünü savunduğunu dile getirdi. Salihi, Türkmenlerin Türkiye'nin operasyonlarına olumlu baktığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Irak için büyük bir tehdit olduğunu belirten Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKMENLER OPERASYONLARA NASIL BAKIYOR?

Bölgedeki Türkmenlerin, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yaptığı operasyonlara olumlu baktığını belirten Salihi, Sincar için ikinci Kandil denildiğini hatırlattı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, "Irak Türkmenleri sadece Irak'ın değil, Suriye ve İran'ın da toprak bütünlüğünü savunuyor" dedi.