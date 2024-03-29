29 Mart 2024, Cuma
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov yakalandı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve “Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.