Instagram bugün açılacak mı? Instagram ile yeni görüşme ne zaman?

Son dakika haberleri… 2 Ağustos'tan beri kapalı olan Instagram bugün açılacak mı? Yetkililerle yeni görüşme ne zaman olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban son durumu aktardı.

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