06 Ağustos 2024, Salı
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Instagram açılacak mı? Ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan flaş açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Instagram'ın kapatılmasına ilişkin son durumu aktaran Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Yargımız kararları verecektir. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda." dedi.