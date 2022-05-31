31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İngiliz Büyükelçi Murray A Haber’e konuştu: Türkiye’nin rolü dünyada giderek artıyor

İngiliz Büyükelçi Murray A Haber’e konuştu: Türkiye’nin rolü dünyada giderek artıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2022 16:44
İngiltere'nin eski Özbekistan Büyükelçisi Craig Murray Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosu, ABD'nin Yunanistan'ın silahlandırması ve Rusya Ukrayna savaşı hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ile ilgili Türkiye'nin kararlı duruşuna dikkat çeken İngiliz Büyükelçi, Rusya - Ukrayna savaşının bitmesi için bir hareket olacak bu Türkiye'de olacak dedi. İngiliz Büyükelçi ABD'nin Yunanistan'ı silahlandırması ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Murray, "Türkiye’nin rolü dünyada giderek artıyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiliz Büyükelçi Murray A Haber’e konuştu
İngiliz Büyükelçi Murray A Haber’e konuştu
İlyas dede fetih coşkusunu A Haber’e anlattı
İlyas dede fetih coşkusunu A Haber’e anlattı
TBMM’de Google ile telif görüşmesi!
TBMM’de Google ile telif görüşmesi!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü!
FOX TV’nin süt hayvancılığı algısı çürütüldü!
Avrupa’nın PKK tutarsızlığı!
Avrupa'nın PKK tutarsızlığı!
İşte PKK - Esad rejimi iş birliği
İşte PKK - Esad rejimi iş birliği
TİP’li Ahmek Şık polise saldırdı
TİP'li Ahmek Şık polise saldırdı
Teröristlerin korkulu rüyası oldu!
Teröristlerin korkulu rüyası oldu!
Suriye’ye yeni harekat ne zaman?
Suriye’ye yeni harekat ne zaman?
Tel Rıfat’tan kaçanlar çadırlarda
Tel Rıfat'tan kaçanlar çadırlarda
Salgında büyük rol oynadı!
Salgında büyük rol oynadı!
Daha Fazla Video Göster