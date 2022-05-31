31 Mayıs 2022, Salı
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İngiliz Büyükelçi Murray A Haber’e konuştu: Türkiye’nin rolü dünyada giderek artıyor
İngiltere'nin eski Özbekistan Büyükelçisi Craig Murray Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine vetosu, ABD'nin Yunanistan'ın silahlandırması ve Rusya Ukrayna savaşı hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu ile ilgili Türkiye'nin kararlı duruşuna dikkat çeken İngiliz Büyükelçi, Rusya - Ukrayna savaşının bitmesi için bir hareket olacak bu Türkiye'de olacak dedi. İngiliz Büyükelçi ABD'nin Yunanistan'ı silahlandırması ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Murray, "Türkiye’nin rolü dünyada giderek artıyor" dedi.