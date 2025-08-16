16 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları İmamoğlu'nun trol ekibi gözaltında! Trol ağının başında onlar var
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 22:11
Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları giderek derinleşiyor. Operasyonların merkezinde İstanbul bulunuyor. Son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı. Güney ile birlikte, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu adına trol hesaplarda paylaşım yapan kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan incelemeler, bu sanal ağı yöneten isimlerin CHP’li üst düzey yetkililerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Operasyonların kapsamı ve etkileri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
