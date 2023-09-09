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İmamoğlu'ndan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yeni operasyon! Özel'i saldı çayıra fırsat kolluyor...

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Giriş: 09.09.2023 21:26
28 Mayıs seçimlerinden sonra paramparça olan CHP'de, değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul ilişkisi bir anda yerini soğuk savaşa bıraktı. Tartışmalar, partinin 100. yıl kutlamalarına da yansıdı. ılıçdaroğlu'nu kurultay öncesi sıkıştırmak için kağıda kaleme sarıldı. "Yeni Vizyon" başlıklı bir yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin atalete (tembelliğe) düştünü söyleyerek Kılıçdaroğlu'na 'bırak git' çağrısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı, "CHP’nin de Türkiye’nin de değişeceğine inanıyorum. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir" ifadeleriyle 2028 planını dillendirdi.
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