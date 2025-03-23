İmamoğlu’na savcılık tutuklama talep etti! Mahkeme kararı bekleniyor

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık, İmamoğlu’nun tutuklanmasını talep etti ve Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Peki, mahkeme kararı ne zaman çıkacak? Süreç nasıl işleyecek? A Haber canlı yayınına bağlanan Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, gelişmeleri değerlendirdi.

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